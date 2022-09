Mariam Marfilla, artiste et participante au dialogue national, craint une scission en cas d'adoption de la fédération comme forme de l'État : "en optant pour la fédération, on va vers l'inconnu, vers une entité qu'on maitrise mal. Une fédération mal appréhendée et mal maitrisée peut susciter des velléités d'indépendance. Aussi, elle peut aboutir à la scission de notre beau et riche pays que nous voulons unitaire".