Tchad : une femme arrêtée après avoir "jeté" son bébé dans la rue

La Police nationale a annoncé samedi l'arrestation d'une femme, habitante du quartier Guinébor, qui a abandonné volontairement son enfant dans le 3ème arrondissement de N'Djamena.



D'après le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga, "elle a pris son enfant qu'elle est venue jeter dans le secteur de CSP3, derrière la boulangerie Hyba. Elle a pris fuite mais la police a suivi ses traces pour l'arrêter. La voici avec son bébé."



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom, a indiqué qu'il s'agit "d'un nouveau phénomène où une dame qui arrive à concevoir, garde l'enfant pendant neuf mois, accouche dans de bonnes conditions, traverse quelques mois après plusieurs quartiers pour venir en plein centre-ville et abandonner l'enfant."



La femme a indiqué avoir regretté son acte. "Elle a un problème social. On ne sait pas si c'est pas indigence qu'elle a décidé d'abandonner son enfant ou bien c'est parce que le père géniteur de l'enfant refuse de le reconnaitre et de l'assister dans la prise en charge de cet enfant. C'est une situation qui nous interpelle", a ajouté le procureur Youssouf Tom.



Selon lui, "on ne peut pas accepter de concevoir et de décider d'abandonner soi-même son enfant. Les enquêtes vont être menées pour pouvoir déterminer les vraies raisons."