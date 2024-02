Tchad : une femme assassine sa coépouse dans la nuit du 12 février à Dogourou

La scène s’est passée dans un village situé à 25 km de Koumra. Mère de deux enfants et mariée depuis plus de 10 ans, la défunte a quitté son mari il y a deux ans pour se rendre à Ndjamena, après qu'il ait pris une deuxième femme.



Après des pourparlers, son mari lui aurait envoyé de l'argent pour qu'elle revienne au foyer.



De retour à moins d'une semaine, sa coépouse l'a asséné mortellement deux coups (un au niveau de son sein gauche et l'autre au cou). Selon les témoignages reçus sur le terrain, aucune dispute n'a été entendue entre les coépouses.



La brigade s'est rendue sur le lieu pour le constat et a amené le corps de défunte pour la morgue de Koumra. La présumée auteure du crime et son mari sont actuellement entre les mains de la brigade où ils seront entendus sur procès-verbal, et conduits en justice.