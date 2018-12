Tchad : une femme au poste de secrétaire générale du MPS ?

En 28 ans d’existence, le parti du président Idriss Déby Itno n’a pas encore connu de femme au poste de secrétaire général. Et pourtant, compétentes et dynamiques, elles sont aussi nombreuses que leurs frères. Alors pourquoi jamais une femme secrétaire du parti des Baministes ? Idriss Déby, défenseur des droits de ses sœurs, va-t-il hésiter encore à leur confier ce poste au prochain congrès ? Surtout avec sa promesse du 1er décembre 2018, qu’est ce qui ne peut pas arriver ?



Faire de la femme l’égale de l’homme est le crédo du président Idriss Déby Itno depuis plusieurs décennies. Mars dernier, lors du Forum national inclusif, les conditions de la femme tchadienne ont été débattues. Ainsi, le Chef de l’Etat a personnellement promis une représentation de 30% des femmes dans les instances de décisions de la République et graduellement pour atteindre la parité.



Le 1er décembre dernier, lors de la commémoration des 28 ans de la journée de la démocratie et de la liberté, Idriss Déby Itno renchérit : « les femmes ont été capables alors, il faut très vite passer à la parité dans les instances de prises des décisions de la République et c’est valable pour les partis politiques aussi ». Des promesses, elles ont suffisamment été entendues dans ce pays. Ce que tout le monde attend, c’est l’applicabilité de ces innombrables promesses qui ont amené certains à applaudir à tout rompre, même les doigts.



Le 1er décembre dernier, Idriss Déby Itno a aussi demandé aux partis politiques de responsabiliser les femmes. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, le peuple tchadien attend impatiemment une femme secrétaire générale du MPS.



Les compétences ne manquent pas mais pourquoi depuis 28 ans, les femmes ne franchissent jamais cette barrière ? Pour le prochain congrès du MPS, le président Idriss Déby Itno hésitera-t-il encore à confier le poste de secrétaire général à une de ces femmes qui peuvent autant donner que leurs multiples frères qui se sont succédés à ce poste de 1990 jusqu’à ce jour ?