Tchad : une femme de bonne volonté a fait un don aux malades de l'hôpital de Laï

Madame Dina a fait un don qui comporte des savons, serviettes, pommades et des caches-nez à l'hôpital provincial de Laï, le matin du 5 février. Du service de maternité, elle est également passée par d'autres services pour distribuer le don aux malades.



Djangbei Dina Kerima était accompagnée de quelques membres du comité d'organisation venu de N’Djamena pour la visite du président à Laï.



“J'ai toujours eu à cœur de faire du social et j'ai décidé de faire ce modeste geste à l'endroit des femmes, enfants et malades avant de retourner à N’Djamena car je suis une fille de la tandjilé,précisément de Laï”, dit-elle.



“En passant, mon équipe et moi étions très contents de faire une visite surprise et aussi écoeurés de voir une fille de 9 ans violée par un inconnu qui est toujours recherché par les parents de la victime”, explique Dina.



Elle termine ses propos en rappelant que le problème de viol est très fréquent dans la Tandjilé. Elle souhaite que ce phénomène cesse rapidement.