Tchad : une femme enceinte et ses deux enfants meurent dans un effondrement à Mao

Le bilan provisoire fait également état d'un enfant grièvement blessé. Il a été admis d'urgence à l'hôpital provincial. Des ravins sont observés dans certains quartiers de Mao, de Lakouass en passant par Maïfort.



Au moins 22 morts dans le pays



Les pluies torrentielles ont tué au moins 22 personnes et détruit plus de 2 000 hectares de terres agricoles depuis juin au Tchad, selon l'ONU.



Les provinces du sud restent les plus touchées : Logone Oriental et Occidental, Mayo Kebbi Est et Ouest, Salamat et Sila. Le nombre de personnes affectées dans la ville de N'Djamena est estimé à 41 262.



Un risque très élevé de nouvelles crues des rivières est attendu dans les prochains jours. Dans l'ouest du Tchad, 60 000 personnes pourraient être directement exposées.



Les plans d'urgence sont en cours de révision à la lumière de la situation et des missions d'évaluation ont été déployées dans les zones affectées.



Les besoins humanitaires avant les inondations n'étaient financés qu'à 34 % à la mi-août - 171 millions de dollars reçus sur les 510 millions de dollars nécessaires. Un plan de réponse global a été lancé le 18 août avec le soutien du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).