TCHAD Tchad : une femme enceinte tuée par son mari à cause d'un repas qui n'a pas été préparé

Alwihda Info | Par Foka Mapagne - 24 Novembre 2020



Dans un village de la province du Mayo Kebbi Ouest, un mari a frappé à mort sa femme la semaine dernière. En rentrant à son domicile, l'homme a été pris de colère pour un repas qui ne lui a pas été présenté à temps mais servi à son frère.





"Pour une affaire de boule (repas, plat du Tchad, Ndlr), une femme a trouvé la mort", déplore Gouni Wali Julien, agent de santé et oncle maternel de la femme.



La veille de sa mort, la victime était à une place mortuaire pour le deuil de son grand-père. La tension était déjà perceptible car son mari ne voulait pas qu'elle s'attarde sur les lieux. "La fille était avec moi à la place mortuaire de mon père (et son grand-père). On avait dit qu'elle ne doit pas partir mais rester pour cuisiner jusqu'au sacrifice, avant qu'elle ne rentre avec son mari. Ses tantes ont refusé qu'elle rentre avec son mari", relate Gouni Wali Julien.



Toutefois, le mari et la belle-mère ont insisté pour que la femme regagne son domicile, prétextant des charges ménagères et occupations (enfants malades, récoltés de maïs en brousse et des bœufs qui menacent les cultures). L'oncle maternel a fini par accepter que sa nièce parte avec son mari mais a demandé à ce qu'elle revienne jeudi matin. C'est la dernière fois qu'il a vu sa nièce vivante.



Au domicile conjugal, la défunte a préparé un repas pour son mari. Cependant, elle l'a servi à son beau-frère qui a fait une visite inopinée un peu plus tôt, avec l'intention de préparer un autre plat dès le retour du mari. "Elle a juste servi le plat de son mari à son beau-frère mais ce dernier est rentré et a apprécié cela négativement. Il a bastonné à mort son épouse qui porte une grossesse de six mois", affirme Gouni Wali Julien. "Elle a préparé la part de son mari, comme il tardait à rentrer, son petit frère est venu et a été servi. Elle comptait préparer une autre boule au retour de son mari. Le mari est rentré et lui a demandé pourquoi elle a donné la boule. Il s'est mis à la bastonner, il l'a giflé et la frappée partout, tabassée au bas ventre comme elle est en grossesse. Il a donné un coup de poing à sa maman. Il lui a dit, je vais te tuer et je suis capable de payer"

Témoignage de Gouni Wali Julien.

"Personne ne s'est approché de lui"



"Mercredi, vers 12h35, la nouvelle nous est parvenue qu'elle est morte. On devrait l'amener à l'hôpital. Personne ne s'est occupé d'elle puisque le mari a menacé la maman, et les voisins sont fatigués de lui. Personne ne s'est approché de lui. Elle est restée. Une journée après, elle a succombé. Nous on a alerté la brigade et l'hôpital pour l'autopsie. Le canton a dit qu'il prend l'affaire en main", explique l'oncle maternel de la victime.



Peu avant sa mort, la victime a alerté le chef de village vers cinq heures du matin, lui expliquant avoir des problèmes avec son mari.



Des goumiers ont mis la main sur le mari et l'ont ramené à la brigade de gendarmerie, tandis que des gendarmes se sont rendus sur les lieux du féminicide pour faire le constat.



