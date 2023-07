Tchad : une femme entrepreneure tuée lors d'une attaque à main armée à Guereda

Un groupe de trois individus en civil, portant des cagoules, a fait irruption dans la concession d'une femme entrepreneure propriétaire d'un bar connu sous le nom de Hawa à Guereda. La victime vivait dans cette concession depuis 10 ans, où se trouvait également son bar.



Cette situation désastreuse a rapidement dégénéré lorsque les assaillants ont tenté de voler de l'argent et que la femme a résisté. Malheureusement, elle a été abattue par des tirs réels dans son établissement, tandis que ses clients étaient intimidés et pris en otage par les agresseurs.



La source indique que les assaillants ont ensuite emporté 300 000 Francs CFA et quelques caisses de boissons. La victime a malheureusement perdu la vie sur place, et son corps a été rapatrié hier à Abéché avant d'être transféré à Leré (sud du pays).



L'affaire est actuellement entre les mains des autorités locales.