Tchad : une femme violée en pleine brousse à Mbikou

La victime, alors qu'elle se trouvait dans son champ en train de travailler, a été prise au dépourvu par un jeune bouvier de passage. Le prédateur a profité de l'occasion pour commettre un acte odieux, selon le témoignage du petit frère de la victime, Ngamanodji Emmanuel.



Les nouvelles de cette agression ont rapidement circulé et ont atteint les autorités locales. L'équipe d'Alwihda Infos a contacté les autorités pour obtenir des éclaircissements sur cette affaire troublante. L'OPJ Manassé Foulzi a confirmé que l'agresseur avait été arrêté et remis entre les mains du chef de la brigade. Cependant, lors de l'appel téléphonique au chef de brigade à Doba, il a été difficile d'obtenir une explication complète des faits.



Dans cette situation délicate, la victime, Ndoleginodji Roseline, a exprimé son désir de voir justice être rendue. Les conséquences émotionnelles et psychologiques de l'agression sont profondes, et elle espère que les responsables seront tenus responsables de leurs actes.