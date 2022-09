Tchad : une fille de 4 ans touchée par une balle perdue à N'Djamena

N'Djamena - Une fillette âgée de quatre ans a été touchée ce 13 septembre par une balle perdue, au quartier Ndjari, dans le 8ème arrondissement. L'enfant est blessé au bras et a été admis dans un hôpital.



"Blessée au bras par une balle d’origine inconnue, la fillette a été admise à l'hôpital où elle suit des soins appropriés.

En attendant l'aboutissement de l'enquête qui déterminera les circonstances exactes dans lesquelles cet incident est survenu, j’exprime toute ma compassion à la victime et à sa famille", a réagi Amina Priscille Longoh, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance.



La ministre précise que le drame est survenu au cours de la matinée, alors que la fille se trouvait dans son domicile familial.