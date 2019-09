Tchad : "une fille éduquée, c'est un trésor de la famille"

L'association La voix de la femme a poursuivi ce mardi sa caravane de sensibilisation sur la scolarisation des jeunes filles dans la commune du 1er arrondissement de Farcha à N'Djamena.



L'évènement s'est déroulé en présence du maire de la commune du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkérim, le représentant des associations, Ahmat Haroun Dabi, le préfet du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kossei, des chefs de carré et chefs traditionnels.



Le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim a déclaré que "la scolarisation des filles reste un sujet d'actualité qui préoccupe les plus hautes autorités du Tchad, au premier rang le président de la République, Idriss Déby Itno".



"Eduquer une fille, c'est éduquer une nation. La scolarisation des filles implique tous les acteurs concernés à savoir l'État à travers le ministère de l'Éducation nationale, les leaders d'opinions, les parents d'élèves, ainsi que les élèves", a-t-il ajouté.



D'après la présidente de l'association La voix de la femme, Mme. Amina Tidjani Yaya, "tant que les filles ne sont pas scolarisées, on ne pourra pas atteindre le quota de 30% qui leur a été accordé par le chef de l'État".



"Une fille éduquée, c'est une fille responsable de sa famille et de son foyer", a indiqué Amina Tidjani.



"Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de nous souvenir tant moralement que matériellement pour atteindre l'objectif d'autonomisation et la vulgarisation des jeunes filles, mais aussi la scolarisation à 100% de tous les jeunes filles du Tchad", a ajouté la militante associative.



Le représentant des organisations de la société civile, Ahmat Haroun Dabi a affirmé que "la femme joue un rôle très important, autant dans la religion islamique que chrétienne. Son éducation constitue un avenir meilleur pour la famille".



Selon le préfet du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kossei, "une fille éduquée, c'est un trésor de la famille, c'est pourquoi nous disons ensemble "bineiti teguiri" ("étudie ma fille").