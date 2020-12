Tchad : une foire à N'Djamena pour valoriser les produits transformés localement

Une foire d'exposition des produits locaux a lieu du 2 au 31 décembre 2020 au restaurant La Place, près de la Place de la nation à N'Djamena.



L'évènement est organisé par le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, PDG du groupe Sultan, Fadoul Sultan Gassim.



Une multitude de produits issus de la transformation locale sont exposés. L'on trouve entre autres des fromages, dattes, jus de gingembre, baobab, banane, tamarin ou encore des vêtements et produits cosmétiques.



Une entrepreneuse tchadienne propose par exemple des produits dérivés du baobab : jus, poudre, croquettes, biscuits, confiture, caramel, yaourt, etc.



Fadoul Sultan Gassim appelle la population à venir massivement visiter les stands d'exposition et encourager les jeunes en achetant ces produits locaux.



"Nous avons jugé utile de faire une foire qui va inciter la population à consommer les produits transformés localement", explique-t-il.



La foire d'exposition et vente est ouverte tous les jours de 9 heures à 19 heures.