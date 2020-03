Tchad : une fondation malaisienne offre des centaines de Coran à l'Est

Un lot de 400 livres du Saint Coran a été offert du 18 au 19 mars dernier au village de Mara-Mara, dans la Province de Silla.



Après Abéché, dans la province du Ouaddaï, l'organisation humanitaire pour le développement social et sanitaire (OHDSS) a poursuivi son opération de distribution de livres du Sain-Coran au Silla.



Le don est à l'initiative de la Fondation malaisienne Amal.



La distribution a eu lieu en présence du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi-Habillé, Cheikh Brahim Moussa Oumar, et du chef du village Mara-mara Adam Souleymane.



Le coordonateur de l’OHDSS a abordé avec la population de ce village plusieurs sujets sur le développement, dont le reboisement, la distribution des semences et de l’eau.



La population et les responsables de cette localité ont salué l'initiative de cette ONG.