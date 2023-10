Tchad : une formation cruciale pour une vaccination ciblée à Baktchoro

Suite à la réunion du comité directeur du district sanitaire de Baktchoro, qui s'est tenue le 17 octobre 2023, et qui a permis d'évaluer les activités du district, d'identifier les difficultés et de proposer des solutions, l'attention s'est portée sur le nouveau projet basé sur la performance.



Ce projet représente un atout pour toutes les formations sanitaires, qui pourront ainsi apporter une assistance adéquate à la population. C'est ce qu'a indiqué Valentino Ngarmadji Ngarbaroum.



Cette réflexion a conduit l'équipe de direction à organiser une formation ce mercredi 18 octobre 2023, à l'intention des responsables des centres de santé, des responsables du programme élargi de la vaccination, ainsi que de l'équipe de direction du district.



Selon Valentino Ngarmadji Ngarbaroum, cette réunion vise à aider les participants à mieux cibler chaque village. Il a souligné que souvent, on a tendance à fournir des chiffres globaux, mais en réalité, certaines zones sont négligées. C'est pourquoi cette rencontre a été initiée pour élaborer un plan, en collaboration avec la population, afin de garantir le bon déroulement des activités pour l'année 2023-2024.