Tchad : une formation de qualité pour 15 techniciens en maintenance biomédicale à l'ISFOPP

Le 24 juin 2023, le ministre de la Santé publique et de la Prévention a présidé la cérémonie de fin de formation à l'Institut Supérieur de Formation Professionnelle et Polytechnique (ISFOPP).



Dans son discours, le fondateur de l'ISFOPP, le Pr Mahmoud Youssouf Khayal, a souligné l'importance de la maintenance biomédicale en tant que pilier du système de santé. La maintenance biomédicale s'occupe des dispositifs médicaux utilisés dans le système de santé et le succès des prestations médicales et des soins dépend d'un système performant d'organisation de la maintenance biomédicale.



“Il est urgent de porter une attention critique à l'organisation de la maintenance biomédicale afin de trouver des solutions et d'attirer l'attention des autorités à tous les niveaux. Cependant, cela ne sera possible qu'avec une formation de qualité. Nous répondons à ce besoin vital”, a indiqué Pr. Mahmoud Youssouf Khayal.



De son côté, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé l'importance de la qualité des appareils médicaux pour améliorer la qualité des soins. “Les défis restent importants, mais grâce aux efforts du gouvernement et du président de Transition, qui font de la formation et de la responsabilisation des jeunes une priorité, et avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers traditionnels, nous trouverons les réponses appropriées à toutes ces difficultés. Ce parchemin vous confère une légitimité technique et juridique pour exercer votre métier en toute quiétude”, a-t-il conclu.



Cette première vague de formation a regroupé 15 techniciens, dont une femme et 14 hommes, pour une durée de formation de 4 mois.