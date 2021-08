Tchad : une forte pluie à Abéché, des hangars et habitations détruits

Plusieurs hangars et maisons ont été détruits par l'intempérie pluvieuse. Dans la ville, les ménages sont dans le désarroi mais se disent réconfortés face aux difficultés d'accès à l'eau potable.



"Dieu nous a fait sa bénédiction car on a beaucoup souffert. Toutefois, nos maisons ne sont pas construites en matériaux résistants pouvant faire face à cette forte pluie", affirme une mère de famille. Elle exhorte le gouvernement à subventionner le prix du ciment pour permettre aux citoyens de construire "en dur".



Des perturbations pluviométriques normales à excédentaires sont attendues cette année au Tchad dans toutes les zones agricoles, avec un démarrage tardif dans la zone soudanienne, selon les prévisions météorologiques.



"Les impacts sont la forte probabilité d'inondations par endroits, la prolifération des maladies humaines, des maladies du bétail et des maladies des cultures pouvant entrainer une baisse de production agricole", explique Dandjaye Daouna Jules, directeur de l'Agence nationale de la météorologie.