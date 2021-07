Tchad : une forte pluie et des dégâts à N'Djamena

Une forte pluie s'est abattue ce jeudi au cours de la matinée à N'Djamena, faisant d'importantes inondations dans la capitale. Piétons, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes sont contraints de s'immerger partiellement pour traverser certaines rues.



À Boutal Bagar, quartier périphérique de N'Djamena, des maisons sont submergées d'eau tandis que les routes sont impraticables. Des habitants du quartier expliquent que le mauvais curage des caniveaux ne facilite pas l'évacuation des eaux.



Aux abords du lycée féminin d'Amriguebe dans le 5ème arrondissement, une eau stagnante de plusieurs centimètres empêche le passage.



Cette année, les tchadiens doivent s'attendre à une pluviométrie tardive anormale sur toute l'étendue du territoire et des séquences sèches courtes en début et fin de saison. "Les impacts sont la forte probabilité d'inondations par endroits, la prolifération des maladies humaines, des maladies du bétail et des maladies des cultures pouvant entrainer une baisse de production agricole", explique Dandjaye Daouna Jules, directeur de l'Agence nationale de la météorologie.



Durant la semaine du 30 juillet au 5 août, il est prévu une situation normale sur toute l'étendue du territoire.