TCHAD Tchad : une forte progression du chiffre d’affaires Internet

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 3 Décembre 2021



L'Autorité de régulation des télécommunications électroniques et des postes (ARCEP) a fait le 2 décembre dernier, la restitution de l'Observatoire du marché des télécommunications, édition 2020.



Le directeur général de l’ARCEP, Sadick Bassi Lougouma, souligne que le marché des télécommunications au Tchad est constitué de trois opérateurs de téléphonie mobile, d'un opérateur de téléphonie fixe, de deux opérateurs de fibre optiques et d'une vingtaine de fournisseurs d'Accès Internet (FAI).



« La réticence qu'éprouvent certains d'entre vous à communiquer les informations doit être totalement levée car l'Observatoire est un outil utile à tous. II permet aux opérateurs d'apprécier leurs parts de marchés de façon objective, au gouvernement et aux institutions internationales de disposer de données fiables et bien sûr, à nous-même régulateur de connaitre avec précision la situation du secteur », dit-il.



Le chiffre d'affaires internet, s'élevant à 36,1 milliards de francs CFA, a connu une forte progression de l'ordre de 33,1% entre 2019 et 2020 et représente désormais près de 24% du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur des communications électroniques. Le chiffre d'affaires des opérateurs de fibre optique, quant à lui, a connu une progression de plus de 60%, pour s'établir à 4,5 milliards de FCFA en 2020. Cette étude que le nombre d'abonnés du secteur des télécommunications s'est établi à 8,7 millions en 2020, suite à une croissance de 13,3%, soit une augmentation de plus d'un million de nouveaux abonnés. Cette croissance est tirée par les opérateurs de téléphonie mobile et quelques FAI. Le taux de pénétration du secteur est passé de 48,9% à 55,5% entre 2019 et 2020.



Suite à l'augmentation du nombre d'utilisateurs SMS d'Airtel, le nombre d'utilisateurs global SMS a connu une hausse de 5,5% pour s'établir à 1,6 million en fin 2020. On compte globalement 176 000 utilisateurs actifs de service financier mobile pour un nombre total d'inscrits de 2,3 millions. Ce dernier service est concurrencé par les services de transfert traditionnel, mis en place depuis plusieurs années et le manque des points de distribution constitue un frein à son développement. Les efforts fournis par l'ensemble des opérateurs et FAI ont eu des effets positifs sur le secteur des télécommunications au Tchad.



La diminution du chiffre d'affaires qu'a connu le secteur depuis 2016, a été complètement amortie en 2019. Le secteur a généré un chiffre d'affaires global de 151,9 milliards de FCFA, soit une augmentation de 10,5% par rapport à l'année 2019. Cette croissance positive découle de l'augmentation du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile, plus précisément du segment Voix et internet. La prise en compte du chiffre d'affaires des opérateurs de fibre optique et de quelques nouveaux FAI a également contribué à cette croissance.



Le secteur des télécommunications contribue fortement à l'économie tchadienne à travers les impôts, les taxes, les redevances et autres contributions. En 2020, les opérateurs et FAI ont contribué à hauteur de 80 milliards de francs CFA, soit plus de la moitié de leur chiffre d'affaires hors taxes.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la FIDH dénonce les événements de la prison de Klessoum Tchad : le général Mahamat Hamoda a-t-il échappé de justesse à un assassinat ? Tchad : hausse du prix de gasoil à Pala Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)