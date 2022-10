Tchad : une "forte récompense" à ceux qui dénoncent les auteurs des discours de haine sur Internet

Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration a informé le 22 octobre que des individus malintentionnés insinuent ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, des discours de haine et de division créant ainsi la psychose au sein de la population.



"Le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration rassure les uns et les autres que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des paisibles citoyens ainsi que de leurs biens", indique le commissaire divisionnaire Paul Manga.



Par ailleurs, il invite la population à "dénoncer les auteurs, co-auteurs ou complices de ces actes répréhensibles contre forte récompense".