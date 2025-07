Tchad : une gouvernance axée sur les résultats dans les secteurs de l’eau, de l’énergie et des infrastructures

Le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a intensifié cette semaine les réunions de suivi-évaluation consacrées à des secteurs vitaux pour le développement du Tchad.



Deux chantiers majeurs ont été passés en revue : l’accès à l’eau potable et à l’électricité, ainsi que les infrastructures de désenclavement, piliers du programme politique du chef de l’État.



Un cap ferme sur l’eau et l’énergie

Mardi, une réunion tendue s’est tenue autour des performances du ministère de l’Eau et de l’Énergie. Le chef de l’État, dans un ton critique, a exigé des rapports factuels, dénonçant les écarts entre les données officielles et la réalité. Il a réaffirmé que l’accès à l’eau potable et à l’électricité constitue un droit fondamental pour chaque citoyen.



Le ministre Passalé Kanabé Marcelin a détaillé les efforts en cours, comme l’augmentation de la capacité de production d’eau à Abéché, des chantiers à Am-Djarass, Biltine, et Mao, ou encore la livraison partielle de 57 mini-châteaux dans le Mandoul et le Salamat. Cependant, des retards et des malfaçons persistent, et certains travaux sont à l’arrêt.



Concernant l’énergie, la réalité est plus contrastée : sur les 48 MW prévus par l’ADERM, seulement 16 MW sont disponibles. Des projets majeurs comme la centrale thermique de Denali et la centrale solaire de Djarmaya devraient néanmoins augmenter significativement la capacité énergétique du pays dès août.



Le président a fustigé la mauvaise gestion de la SNE et de la STE, et a ordonné des mesures fortes, allant jusqu’à l’expulsion d’un prestataire récalcitrant.



Des infrastructures en progrès, mais sous vigilance

Le lendemain, une autre réunion s’est focalisée sur les infrastructures de désenclavement, dans le cadre du « chantier numéro 8 » du programme présidentiel.



Le ministre Amir Idriss Kourda a présenté des résultats encourageants : 149 km de routes bitumées, 33 km de voiries urbaines, 700 km de routes entretenues, 143 km de pistes rurales aménagées, un pont inauguré, et plusieurs bassins de rétention finalisés. Malgré ces avancées, le chef de l’État a dénoncé des lenteurs sur certains chantiers, insistant sur le désenclavement comme priorité stratégique.



Il a exigé une accélération des travaux, une gestion rigoureuse des ressources, le paiement rapide des entreprises, et l’application stricte du Code des marchés publics. À travers ces réunions, Mahamat Idriss Deby Itno affirme une gouvernance exigeante, fondée sur la redevabilité et le suivi constant.



« Le temps des discours est terminé », a-t-il déclaré, appelant à des actes concrets. Il a rappelé que les ministres et responsables seront convoqués à tout moment pour justifier de l’avancement des projets, marquant ainsi une rupture avec les pratiques du passé.