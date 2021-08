Tchad : une grande opération d'assainissement dans deux marchés de N'Djamena

Une grande opération d'assainissement des marchés central et à mil a eu lieu samedi matin à N'Djamena. Elle a été supervisée par le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, entouré de ses adjoints.



L'opération vise à rendre salubre ces deux marchés qui sont les plus fréquentés par la population de la capitale.



En plus de l'assainissement, quelques rues aux alentours de ces marchés ont été également nivelées pour permettre aux usagers de circuler librement.



Le maire Ali Haroun invite ses concitoyens à s'approprier cette journée de salubrité fixée tous les samedis. Il lance un appel aux autorités vivant dans les différents quartiers à donner l'exemple en nettoyant leur devanture tous les samedis.



"Que chacun donne un coup de main tous les samedis, sans cela nous ne pouvons pas rendre propre cette ville'' a déclaré le maire.