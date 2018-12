Tchad : une hausse galopante de la consommation de gaz

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel a apporté des précisions ce mardi 11 décembre sur l'approvisionnement en gaz dans tout le pays. "Il n'y a ni diminution de quantité livrée aux marqueteurs, ni rupture de livraison de gaz", a expliqué Boukar Michel.



La moyenne de chargement journalière actuelle de gaz varie entre 7 et 8 citernes, soit une quantité d'environ 160 tonnes. A titre illustratif, du 1er au 9 décembre 2017, la quantité enlevée était d'environ 779 tonnes. Pour la même période, du 1er au 8 décembre 2018, elle est passée à 911 tonnes, soit une augmentation de chargement de 132 tonnes en une semaine, selon un comparatif entre 2017 et 2018. D'après le ministre, "cette augmentation est due essentiellement à une forte consommation du gaz qui se traduit par une forte demande dans les points de vente. Cela s'explique par la diminution des prix des bouteilles opérée par le gouvernement pour soulager les ménages d'une part et pour limiter la coupe de bois d''autre part, en application des mesures de protection de notre environnement."



En septembre 2018, une crise interne a causé l'arrêt des productions au niveau de la raffinerie pendant quelques jours. A la reprise en octobre, "nous avons constaté une hausse galopante de 4.040.400 kg de GPL, un niveau jamais atteinte depuis 2016. Cela s'explique par le simple fait que pendant la crise, les gens n'ont pas consommé. Une importante partie de stock enlevée a été acheminée dans les provinces où le besoin en gaz est aussi croissant. En conséquence, les stocks dans les lieux de distribution de la capitale ne suffisent plus", selon les explications de Boukar Michel.



Le ministre reconnaît que "l'engagement du gouvernement à rendre accessible et à bon prix le gaz butane dans l'ensemble des provinces a provoqué peut être cette montée de gaz". Dès lors qu'il n'y a pas d'arrêt de production, il n'y a pas de raisons que les distributeurs retiennent les bouteilles de gaz pour spéculer, a-t-il toutefois assuré.



"Les ménages doivent être alimentés, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité du distributeur également, c'est toute la chaine. C'est le devoir de toutes les autres structures qui concourent à la production jusqu'à livraison de gaz dans les points de vente établis à travers les quartiers", a-t-il averti.



La maintenance des installations de la raffinerie annoncée pour le 20 décembre prochain a été reportée. Elle aura lieu peut être en fin février ou en mars 2019, a annoncé le ministère du Pétrole et de l'Energie.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet a tenu ce lundi 10 décembre une réunion avec les marqueteurs. Il a mis en garde contre une spéculation qui engendrerait une pénurie de gaz, à l'exemple de la pénurie de 2013.