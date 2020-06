Tchad : une importante délégation à Aouzou après des incendies ravageurs

Une importante délégation conduite par la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Djalal Ardjoune Khalil, et le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, s'est rendue dimanche à Aouzou, dans la province du Tibesti.



Le déplacement fait suite à des incendies ravageurs à Aouzou qui se sont déclenchés le 25 mai dernier. Plusieurs hectares de palmiers ont été détruits par les flammes qui se sont également propagées à la ville.



Un montant d'environ 50 millions de Fcfa a été débloqué pour venir en aide aux sinistrés, dont 20 millions Fcfa en espèces, tandis que la somme restante a permis d'acheter des vivres et du matériel.



La Fondation Grand Coeur et l'association Zilloul-Arch ont également apporté une assistance.