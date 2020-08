Tchad : une industrie de raffinage d’huile de palme envisagée

Un mémorandum d’entente relatif au financement, à la construction et à l’exploitation d’un complexe de raffinage d’huile de palme avec la société OLAM, a été signé jeudi en présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin et du ministre en charge du commerce, Lamine Moustapha.



Le complexe raffinerie d’huile de palme qui sera installé par Olam Palm Gabon (OPG) importera sa matière première, huile de palme brute, du Gabon où la société possède 63 000 Ha de plantation de palmiers à huile, selon les précisions du ministère des Finances et du Budget.



L’usine produira différentes qualités d’oléine de palme raffinées, des graisses et de la margarine.