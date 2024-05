Tchad : une initiative de santé bucco-dentaire pour les écoles de N'Djamena

Le PDG a souligné que son établissement propose des produits naturels qui luttent efficacement contre ces maladies. Il a noté que, face à la prévalence des caries dentaires chez les enfants, son établissement a organisé une journée de sensibilisation dans six établissements primaires publics. Au cours de cette campagne, 72 élèves ont bénéficié de ces actions de sensibilisation.



Le PDG de Dahabaye-Tchad a lancé un appel aux différents partenaires publics et privés pour collaborer activement avec son établissement afin de soutenir et faciliter des actions entrepreneuriales au profit de la jeunesse tchadienne. Pour finir, il a ajouté que son établissement commercialise une pâte dentifrice de 150g nommée Ganozhi, fabriquée en Malaisie.