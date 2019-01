TCHAD Tchad : une initiative inédite pour renforcer la cohabitation

28 Janvier 2019





Au Tchad, le concept #NoLimit est né le 9 novembre 2018 sur les réseaux sociaux suite à une discussion entre des jeunes sur le vivre-ensemble. "Le constat fait sur le quotidien des tchadiens ainsi que les messages qui circulent sur les réseaux sociaux étant amer, la tentation et l’ambition ont été grandes de lancer un hashtag axé sur la question suscitée, ayant initialement pour but d’inciter les tchadiens venus de tous horizons à poster des photos amicales et fraternelles d’eux, ensemble, pour rêver d’un nouveau visage du Tchad", selon les initiateurs Zenaba Tidjani Idriss et Ray's Kim Edm.



Beaucoup de Tchadiens, très réceptifs, n’ont pas manqué de soutenir et d’adhérer à cette idée. En trois jours, plus d’une centaine de photos ont été postées par les internautes, précédées toutes du hashtag #NoLimit. Plus tard, la vision a été élargie par l’initiatrice dudit concept à travers sa page Facebook en interpellant les tchadiens à briser les petites barrières qui existent entre eux, à se tolérer, à s’aimer, se fréquenter, s’assister, se serrer les coudes pour avancer et oser redonner une nouvelle image du Tchad.



Le 20 décembre 2018, le concept #ViensVisiterChezMoi qui s’associe au hashtag #NoLimit a été lancé "afin de sortir du virtuel au réel". Une caravane de 25 tchadiens s’est rendue dans le Mayo-Kebbi Ouest. De Fianga, Tikem, Torrock, Pala, Moursalé, Doué, Bissi-Mafou, Pougou, Lagon, Léré, Guegou aux Chutes Gauthiot, cette caravane a rencontré les différents Gongs (chefs traditionnels), des lycéens, des étudiants (EFAS), des hommes de Dieu (Prêtres à Bissi-Mafou), etc. L’objet de leur présence ainsi que des discussions autour du vivre-ensemble ont largement alimenté ces rencontres qui se sont positivement soldées par des encouragements, prières et danses.



Suite à une collecte de livres lancée sur Facebook pour les apprenants de ladite région, la caravane a également procédé à la distribution de plus de 400 documents collectés (romans, journaux, mémoires, rapports, CD de films et de la musique tchadienne, ainsi que d’autres manuels didactiques), répartis dans trois localité, dont Bissi-Mafou, Doué et Lagon.



Ce 26 janvier, les "libres ambassadeurs du vivre-ensemble" ont lancé la première édition de #viensVisiterMonQuartier, dans le souci de briser le « mur » de N’Djamena qui fait en sorte que la ville est compartimentée en 2 blocs. "Cette première nous a donc conduit à visiter en toute simplicité les quartiers Habbena et Kamnda, et à faire une descente dans 2 Lycées, notamment le Lycée de Habbena et le Lycée Bilingue Nestor Toukea", explique-t-ils.



#NoLimit ne se revendique ni comme une association, ni un mouvement, ni un quelconque regroupement politique mais entend voir ses membres évoluer en "libres ambassadeurs" ayant chacun la même responsabilité et le même devoir envers le Tchad, tout en prônant les valeurs de fraternité, de paix et du vivre-ensemble.



"Dans #NoLimit, les positions partisanes, ethnocentriques et xénophobes n’ont pas leur place. #NoLimit est ouvert à toute personne soucieuse du vivre-ensemble entre les tchadiens dans la paix. #NoLimit en tant que dynamique citoyenne, entend embraser tout le Tchad de sa chaleur, en prenant, à tout moment, ses distances d’avec les cercles politiques, idéologiques, etc. Chaque deux semaines, il sera organisé une opération #ViensVisiterMonquartier pendant cette première année", selon les ambassadeurs de cette initiative.





