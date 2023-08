Tchad : une initiative pour préserver l’environnement au Kanem

Le samedi 19 août 2023, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a présidé la cérémonie de plantation d'arbres (Acacias) au village Makalanta, situé à 57 km au nord de Mao. L'événement a rassemblé des autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que l'initiateur de la plantation, Abakar Mahamat Taher, PDG du groupe Sedigui International et natif de la province.



Dans son discours de bienvenue, Abakar Mahamat Taher a chaleureusement accueilli le gouverneur et sa délégation à la cérémonie. Il a souligné que la plantation d'arbres est essentielle pour lutter contre l'avancée du désert, et a précisé qu'environ 600 arbres ont été plantés au village Makalanta.



Lors de son allocution d'ouverture, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, a insisté sur l'importance pour chaque citoyen de planter et d'entretenir un arbre afin de contribuer à la lutte contre la désertification. Il a encouragé la population de Makalanta à prendre soin des arbres nouvellement plantés, soulignant que la protection de l'environnement revêt une grande importance. Pour lui, la plantation d'arbres demeure une priorité absolue du gouvernement tchadien.



La cérémonie s'est conclue par la plantation symbolique de quelques arbres par les autorités présentes.