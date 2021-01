Tchad : une initiative pour reconstituer l'ancien Palais royal de Ouara au Ouaddaï

La plateforme ouaddaienne pour le salut et la paix, accompagné du Sultan abbasside, s'est rendue ce samedi sur les ruines de Ouara. L'objectif de cette descente est de chercher les voies et moyens pour reconstituer les vestiges de Ouara qui est le fondement de l'ancien royaume du Ouaddaï.



Le président de la plateforme ouaddaïenne pour le salut et la paix, Abdelkadir Ousman,e a invité la jeunesse à s'intéresser à l'histoire de la province et à conserver tous ce qui est lié à la tradition.



Le député Habib Hissein a souligné que la population dans son ensemble doit œuvrer pour la conservation des us et coutumes afin de les léguer à la génération future.



De son côté le sultan abbasside du Dar Ouaddaï, Chérif Abdelhadi Mahdi, a précisé que dans un avenir proche, le sultanat avec l'appui des partenaires pourra reconstituer le palais royal de Ouara. Il a également lancé un appel à tous les tchadiens pour développer une attraction sur le site touristique de Ouara.



La délégation de la plateforme ouaddaïenne pour le salut et la paix a visité les différents sites de Ouara à savoir : le cimetière, la mosquée et le Palais Royal construit dans les années 60.