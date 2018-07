Tchad : une initiative pour relever l’erg du Djourab du sous-développement

L’Association des Jeunes pour le Développement du Djourab (AJDD) a lancé officiellement, ce vendredi 6 juillet 2018, au Centre Culturel Al-Mouna, son entrée sociale avec le renouvellement de son bureau exécutif dans le but de réunir tous les ressortissants et originaires de Djourab, d’entretenir des liens d’entraide entre ses membres afin d’élaborer des projets productifs pour la localité dans le domaine économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.



C'est dans un contexte socio-économique mouvementé que les jeunes ressortissants et originaires de Djourab ont décidé de créer une association qui leur permet d’apporter de façon efficace leur pierre d’édification d’une société pour renforcer l’unité, la fraternité, promouvoir la culture de Djourab et la langue locale.



Le coordinateur de l’AJDD, Issa Abderahim Koroma compte mobiliser et sensibiliser la diaspora du Djourab et les partenaires locaux et internationaux du développement afin de participer à l’équipement des centres de santé, réduire le taux de mortalité chez la mère, l'enfant et les personnes fragiles, renforcer la qualité de l’éducation et des structures de base avec un accent particulier sur l’alphabétisation et l’accès à tous les outils des nouvelles technologies de l’information et de la communication.