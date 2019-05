Tchad : une inspection "sévère et décisive" des établissements privés du supérieur

Le directeur général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, et président de la Commission nationale pour l’enseignement supérieur privé au Tchad, Dr Mahamat Borgou Hassan, a lancé ce mardi 7 mai à N'Djamena, la 3ème édition de l’Inspection des établissements privés d’enseignement supérieur.



L'objectif de l'opération de contrôle est d'évaluer la qualité de l'enseignement dans les établissements supérieurs privés et veiller à l’application des programmes scolaires. L'opération qui durera deux semaines devrait permettre de mettre de l'ordre face aux manquements et d'améliorer la qualité de l'enseignement.



"J'invite tous les responsables des établissements d'enseignement supérieur du Tchad à s'ouvrir aux membres de l'inspection afin que le travail soit très bien fait, très bien fouillé et faire connaître à l'inspection l'ensemble de vos forces et faiblesses afin que des conseils soit donnés pour pouvoir améliorer l'ensemble de l'enseignement supérieur privé au Tchad", a déclaré Allamaye Golbey Levi, président de l'association des institutions privées de l'enseignement supérieur.



Pour sa part, Dr Mahamat Borgou Hassan a expliqué qu'au cours de cette inspection, "trois groupes d'inspecteurs vont sillonner tous les établissements en activité dans la ville de N'Djamena et vérifier l'adéquation entre les missions initiales de ces établissements et les conditions dans lesquelles elles opèrent réellement sur le terrain."



La mission d'inspection se poursuivra dans toutes les provinces du Tchad.