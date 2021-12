Tchad : une installation à énergie solaire pour alimenter un laboratoire à l'INSTA

L'inauguration de cette installation à énergie solaire photovoltaïque permettra au laboratoire de microbiologie et chimie du département des sciences biomédicales et pharmaceutiques de pallier au problème d'énergie. L'INSTA ne dispose pas d'électrification fonctionnant 24h24, ce qui ne permet pas de réaliser des tests et de conserver des réactifs.



Le secrétaire général de l'INSTA, Mahamat Ahmat Taha, a indiqué que l'installation solaire permettra au laboratoire de résoudre le problème d'électricité. Il a salué la mobilisation exceptionnelle du responsable du laboratoire et l'appui technique des enseignants et étudiants du département de génie électrique.



L'ambassade de France au Tchad a apporté un appui financier à hauteur de 80%.



Le chef du département des sciences biomédicales par intérim, Djamaladine Mahamat Doungous, a affirmé que le laboratoire a pour objectif la réalisation des travaux pratiques des disciplines de microbiologie et de chimie. Il a été installé en 2015 grâce aux efforts des responsables de l´INSTA et à la détermination des techniciens du département.