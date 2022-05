Tchad : une invasion généralisée de chenilles légionnaires au Barh Koh

Dans une note circulaire adressée aux agriculteurs et éleveurs et de la province du Moyen-Chari, le chef de base phytosanitaire du département du Barh Koh, Béoroum Massa lance un SOS aux ministères de l’agriculture et de l’élevage.



Dans cette note, il précise qu’ayant effectué un déplacement dans la Grande-Sido, le Lac Iro et dans le Barh Koh, il y a une attaque généralisée des Chenilles Légionnaires, du genre « Spodoptera SP » confondues.



Dans cette note, le chef de base phytosanitaire du département du Barh Koh, Béoroum Massa souligne qu’on compte 50 à 100 chenilles par mètre carré. Ces chenilles font également des dégâts énormes sur les herbes (pâturages). Selon lui, s’il ne pleut pas dans 3 à 5 jours, la situation serait intenable.



En attendant l’intervention de N’Djamena, Béoroum Massa conseille aux agriculteurs de faire le sarclage des cultures, faire le pare-feu autour des champs, d’utiliser les produits comme pyriforce, pacha, et décis, ainsi que d’attendre qu’il y ait une grosse pluie qui les détruisent avant de faire les resemis.

