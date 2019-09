Tchad : "une jeunesse de braves, ouvriers unis pour la construction de l’avenir"

Le secrétaire général de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique (UNJCP), Sadik Sougui Lony, a fait récemment à N'Djamena un point de presse relatif à la résurgence des conflits intercommunautaires et à l’instauration de l'état d'urgence dans les trois provinces du pays à savoir le Ouaddaï, le Sila et le Tibesti.



L’UNJCP a appellé les différentes communautés à privilégier la conciliation comme outil de dialogue et de concertation. Elle a exhorté les agriculteurs et les éleveurs à la cohabitation pacifique pour le développement harmonieux d'un peuple. Selon elle, "la paix doit être préservée avec beaucoup de soins et d'attention, le climat de respect et de confiance réciproque entre ces deux communautés est bien précieux pour le pays."



Le secrétaire général de l'UNJCP, Sadik Sougui Lony a indiqué que les conflits entre agriculteurs et éleveurs naissent de la compétition pour accéder aux ressources et ces conflits intercommunautaires ne sont pas sans conséquences, c'est pourquoi on parle aujourd'hui des conflits intercommunautaires dans les provinces de Sila, du Moyen Chari, et du Ouadaï.



Par ailleurs, il salue et soutient la décision du chef de l'Etat de l’instauration de l’état d’urgence. Selon lui, l'état d'urgence peut contribuer au rétablissement du calme et de l’état de droit. L'UNJCP encourage les autorités à œuvrer davantage pour un dénouement heureux de la situation dans le respect des droits et les libertés fondamentaux.



« Nous cherchons une jeunesse de braves, ouvriers unis pour la construction de l’avenir, il est temps de prendre nos responsabilités en main, et réfléchissons ensemble pour un Tchad en paix », a-t-il recommandé.



L'UNJCP a appelé toutes les personnes de bonne volonté à rejoindre les rangs de l'association pour cultiver ensemble la paix et la cohabitation pacifique au Tchad.