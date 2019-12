Tchad : une journée de dialogue entre les députés et l'Union européenne

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a présidé jeudi au Palais de la démocratie, une journée de dialogue politique et institutionnelle avec l'Union européenne. La rencontre a permis d'échanger entre autres sur la sécurité régionale, l'économie nationale, l'appui aux élections et la programmation budgétaire.



"L'objectif est d'avoir des discussions sue des questions politiques qui sont d'intérêt commun entre l'Union européenne et la République du Tchad, et d'aborder tous les sujets qui nous permettent de mieux travailler ensemble et d'être en phase avec les priorités politiques qui sont définies par l'Etat tchadien", a indiqué le chef de la délégation de l'Union européenne, l'ambassadeur Bertrand Soret.



Selon lui, les thèmes évoqués au cours de la journée de dialogue ont permis de parcourir les différentes préoccupations et les sujets de coopération.



Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a fait part de préoccupations de l'heure qui ont été évoquées. Selon lui, elles "interpellent fortement et méritent d'être débattues dans un esprit de franchise."



Cette journée d'échange a permis également aux députés de mieux connaitre le fonctionnement de l'Union européenne.