Tchad : une journée de salubrité dans des lieux publics d'Ati

Des représentants des jeunes des 22 provinces du Tchad et du Batha, des associations des jeunes et des femmes ont initié une journée de salubrité au marché moderne de la ville d'Ati, en présence du directeur général adjoint de la jeunesse et des loisirs Mbaisikemba Eliedu, du secrétaire général de la province Abdelaziz Maï Mahamat et du maire de la ville, Abakar Moussa.



Munis de houes, haches, râteaux, balais et brouettes, ils ont pris d'assaut des lieux publics de la ville d'Ati.



Cette descente s'inscrit dans le cadre des activités socio-éducatives de l'édition 2022 de la Fête nationale de la jeunesse.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a salué cette initiative visant à aider la commune.



Pour sa part, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a indiqué que "la salubrité fait partie de la foi". Il a appelé la population à faire de la salubrité une priorité.



En donnant le coup d'envoi, le secrétaire général adjoint de la jeunesse et des loisirs, Mbaisikemba Elie, a indiqué que cette action est un phénomène de brassage pour les représentants des jeunes.