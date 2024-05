Tchad : une journée de sensibilisation contre le tabac au CEG d'Abena

A l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale sans tabac 2024, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers son programme de lutte contre le tabac, l’alcool, et la drogue, et en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a organisé une journée de sensibilisation contre le tabac au CEG d'Abena, sous le thème « protéger les jeunes du lobby de l'industrie du Tabac ».



De son allocution, le directeur du CEG d'Abena, Nguertolbate Djimongbaye souligne que le tabagisme est un fléau réel qui décime la jeunesse tchadienne. « Nous attendons du PNLTAD des outils nécessaires et efficaces pour lutter contre ce phénomène et faire de notre établissement un espace sans tabac », dira-t-il.



Pour sa part, la coordinatrice du programme de lutte contre le tabac, l’alcool et la drogue au ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Nenodji Mbario a rappelé les données, avec plus de 5000 jeunes et adolescents de 10 à 14 ans qui consomment du tabac chaque jour.



Cela est inquiétant non seulement pour cette couche de la population, mais aussi pour des milliers de personnes qui sont exposées à la fumée secondaire, issue de cette consommation.



Une grande partie de la jeunesse tchadienne consomme du tabac, soit 11,5% et d'autres jeunes sont exposés à la fumée secondaire du tabac, soit respectivement 23,3% et 44,5% à domicile et dans les lieux publics fermés tels que les établissements scolaires, les clubs Ciné.



Il faut rappeler que dans la plupart des cas, les industries du tabac utilisent un arsenal de stratégies, notamment le marketing, les publicités classiques ou l'offre gratuite des produits du tabac, pour amener les jeunes à s'intéresser à cette consommation.



Selon les estimations mondiales, près de 9 fumeurs sur 10 commencent à fumer avant l'âge de 18 ans, et 98 % avant l'âge de 26 ans.