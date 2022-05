Tchad : une journée nationale de la gastronomie à Mongo

"Nous voulons que cette journée soit économique et culturelle car nos recettes locales ont toute une histoire et nous présenterons cette histoire", a dit Souleymane Hamit.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, a affirmé que la cuisine locale renferme tant de particularités sur le plan thérapeutique que nutritionnel. "En mettant en pratique les connaissances transmises par nos arrières mamans, vous contribuez certainement à sa valorisation. Ce qui permet de revivre à l'ancien temps où l'on ne souffre d'aucun problème de santé provoqué par une alimentation", a-t-il laissé entendre.



Le secrétaire général a remercié les mères présentes et leur a demandé de passer la main aux jeunes filles afin qu'elles en fassent autant pour le bien de la population tchadienne.