Tchad : une journée portes ouvertes de la Direction générale des impôts

La Direction générale des impôts a organisé mercredi au Ledger Plaza, une journée portes ouvertes sous le thème : « La direction générale des impôts et les contribuables, ensemble vers des perspectives meilleures ». L'initiative vise à nouer un lien de confiance pour poser les meilleurs jalons d'une collaboration, a déclaré le directeur général des impôts, Hassan Mbodou Mbami.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a indiqué que l'impôt est un attribut de la souveraineté de l'État, car il rend indépendant et garantit les besoins sociaux. « Les contribuables, en participant à cette noble responsabilité par leur contribution à assurer les charges publiques, sont les moteurs du développement du pays », a relevé Tahir Hamid Nguilin. Il a rassuré que l'État s'est engagé, depuis deux ans, dans une option fortement pro-business qui se matérialise par la mise en place des fortes incitations en faveur de la promotion économique, l'industrialisation, l'écologie, l'emploi jeunes et bien d'autres. « Ceci se fait dans un cadre de partenarial inédit », souligne-t-il.



Le ministre a cité différentes exonérations sur le chiffre d'affaires, l'impôt sur les sociétés, la réduction des taux d'impôts, taxes et droits d'enregistrement ou encore les abattements. Il a exhorté les opérateurs économiques à s'efforcer de cheminer aux côtés du gouvernement, pour la mise en œuvre effective des réformes entreprises dans le domaine de la fiscalité. « L'union Européenne (UE), dans son expérience de partenariat historique avec le Tchad, a constaté l'importance pour le développement économique d'une fiscalité juste, à condition, bien entendu, que les ressources fiscales soient réinjectées dans des services à la population et au secteur privé », a affirmé Koenraad Cornelis, ambassadeur de l'UE au Tchad.



Selon lui, « ce n'est d'ailleurs pas que grâce à la contribution, entre autres, d'un secteur privé fort, vivant et formalisé que le pays pourra avancer sur la voie de développement. C'est pourquoi il est nécessaire de sensibiliser les opérateurs économiques, qui sont les plus grands contributeurs aux recettes fiscales de l'État, et les informer sur les différents textes fiscaux afin qu'ils puissent mieux s'imprégner de leur rôle capital dans la réalisation des objectifs socio-économiques et sécuritaires de l'État ».

« Ces opérateurs économiques ont également besoin d'être écoutés et ont besoin d'un climat d'affaires amélioré pour accroître leur revenus », a précisé Koenraad Cornelis. Un appui de l'UE est prévu au bénéfice de la Direction générale des impôts pour l'organisation prochaine des assises nationales sur la fiscalité et la réalisation du recensement des contribuables dans la ville de N'Djamena.