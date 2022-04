Tchad : une ligne sécuritaire de transmission d'information lancée à Bol

L'inauguration de la ligne sécuritaire de transmission d'information de la population vers les forces de défense et sécurité "1280" entre dans le cadre du Projet de sensibilisation de population contre le terrorisme et les objets explosifs dans la province du Lac. Ce projet, mis en œuvre par l'ONG nationale ACHDR, est le fruit de la coopération entre le Tchad et la France.



Pour le président du conseil d'administration de l'ONG nationale ACHDR, Idriss Abdelkrim Foudoussia, ce projet va aider au renforcement de la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité pour contrecarrer les attaques terroristes dans la province du Lac.



L'attaché de défense près l'ambassade de France au Tchad, le colonel Gregoire Madelin, a réitéré le soutien de la France à accompagner les autorités tchadiennes dans la lutte contre le terrorisme.



Le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, s'est réjouit de l'inauguration de cette ligne sécuritaire.



En marge de cette cérémonie, les autorités ont été sensibilisées sur le danger des munitions et explosifs improvisés.



Le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a, au nom de la population du Lac, témoigné de sa gratitude à la France pour cette marque de considération à l'égard de la province du Lac.