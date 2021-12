Tchad : une longue file d'attente pour accéder au Festival Dary

Les N’Djamenoises et N’Djamenois font la queue pour accéder au Festival Dary. Le ticket est vendu à 500 Fcfa sous forme de bracelet autocollant que les organisateurs attachent au bras des visiteurs. Ce ticket a une durée d’une seule journée mais l’avoir est un véritable combat.



À l’entrée de chaque porte de la Place de la nation se trouve des militaires et policiers qui fouillent tout visiteur sans distinction. Après la fouille, l’équipe de vérification des masques de protection se rassure du respect de la mesure barrière. Ceux qui n'ont pas de masque doivent en acheter un.



Tout le monde se bouscule, les hommes, les femmes, les enfants ainsi que les couples avec leurs enfants qui ont pris d’assaut les lieux. Chacun veut voir ce qui se passe à l’intérieur. Mais le ticket d'accès est difficile à obtenir compte tenu de la marée humaine à l'entrée. Tous s'impatientent pendant de longues heures pour découvrir ce que réserve le festival.



L'évènement est d'envergure avec plus de 1000 visiteurs par jour.