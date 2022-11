Tchad : une lycéenne accouche de triplets à Sarh

Une fille âgée 20 en classe de terminale A, au lycée Moderne de Sarh, a mis au monde des triplets ce matin à l'hôpital de district de Sarh. Kassou Parfaite c'est son nom. Elle remercie le Seigneur de lui avoir donné ce trio d'enfants.



Le père des nouveaux nés, Nouba Ndarom Josué, âgé de 21 ans, a aussi remercié Dieu pour ce geste merveilleux, et demande aux autorités administratives et personnes de bonne volonté de leur venir en aide. La responsable de la maternité, Mme Sohodom Saitigal a dit que ces nouveaux nés pèsent chacun 1,5 kilogrammes et sont en bonne santé.



Le médecin chef de l'hôpital de district de Sarh, Dr Laheng Dahande a souligné que c'est pour la première fois que dans cet hôpital, une femme mette au monde les triplets. A cet effet, elle lance un SOS aux autorités de la province du Moyen Chari et aux personnes de bonne volonté, de venir en aide à ce jeune couple afin de prendre soin des nouveaux nés.



Il faut noter que c'est un triplet des bébés filles uniquement.