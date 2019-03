Tchad : une marche contre la pénurie de gaz interdite

Le ministre de l'administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a pris ce mercredi 13 mars un arrêté portant interdiction de la marche du Collectif tchadien contre la vie chère prévue le 14 mars 2019.



La marche est "strictement interdite sur tout le territoire national."



D'après le ministère, "le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomade sont chargés de l'application de l'arrêté".