Tchad : une marche de sensibilisation contre le cancer à Ati

La ligue provinciale du Batha de l'association de lutte contre le cancer "Donnons nous la mains" (DONAMA) a organisé ce jeudi matin à Ati une marche de sensibilisation pour la lutte contre le cancer, dans le cadre des activités d'Octobre rose, édition 2019.



Plusieurs établissements scolaires ont pris part à la marche. "Tous ensemble, nous vaincrons le cancer" ; "ensemble on est fort", ce sont les slogans qu'on pouvait lire aujourd'hui sur les banderoles des lycéennes, sorties très nombreuses pour la marche de sensibilisation.



Du rond point de l'hôpital jusqu'au Centre de lecture et d'animation culturelle, elles étaient mobilisées pour dire "non au cancer" en ce mois d'Octobre rose.