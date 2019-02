Tchad : une marche de soutien à l'armée à Abéché

Une marche de soutien à l'armée a été organisée ce mardi 19 février à la Place de la nation d'Abéché par le parti Mouvement Patriotique du Salut (MPS). Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou et les autorités administratives ont pris part à la marche avec les militants du MPS.



Le gouverneur Ramadan Erdebou a appelé tous ceux qui sont en rébellion à déposer les armes et à venir vivre en paix avec leurs familles, et en harmonie avec la société.



La marche de soutien à été marquée par une forte présence des écoliers et des femmes.