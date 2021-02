Tchad : une marche pacifique annoncée le 13 février

N'Djamena - Le collectif dénommé "Consensus d'actions républicaines pour le progrès" a annoncé mercredi, au cours d'un point de presse, la tenue d'une marche du peuple le 13 février 2021 à 9 heures.



Les initiateurs, parmi lesquels figure le parti Les Transformateurs, disent refuser le 6ème mandat du président Idriss Deby, ainsi que l'organisation des élections présidentielles d'avril 2021 "dans les conditions actuelles d'exclusion et d'Apartheid excluant 80% de la population".



Le "Consensus" appelle à la libération des manifestants arrêtés lors des manifestations du 6 février 2021, selon le président de la Ligue tchadienne des droits de l'Homme, Max Loalngar.



"Le Sommet du G5 Sahel devant se tenir à N’Djamena le 15 Février 2021 n’est pas le bienvenu s'il a pour seul objectif de fermer les yeux sur un régime qui confisque le pouvoir à travers des élections à main armée et qui confisque les libertés fondamentales en éliminant l'écrasante majorité du peuple constituée de jeunes et des femmes", déclare le "Consensus".



Le "Consensus d'actions républicaines pour le progrès" annonce également un sit-in pacifique le 15 Février 2021, devant l’Ambassade de France au Tchad et les entreprises françaises au Tchad, pour réclamer des "explications".