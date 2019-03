Tchad : une milice soudanaise chassée après l'attaque de rebelles ralliés

Les milices Toro Boro ont tendu samedi dernier, une embuscade à un groupe de déserteurs de l’Union des Forces Démocratiques pour le Développement (UFDD) s’apprêtant à rallier le gouvernement en territoire tchadien. L'attaque a fait 7 morts et 10 blessés dans les rangs des "déserteurs" de l’UFDD, a déclaré le président du mouvement, le général Mahamat Nouri.



« Il ne s’agit pas d’un incident isolé mais d’une opération bien ficelée par le régime de concert avec leur allié Toro Boro pour décimer les ralliés », a expliqué le général Mahamat Nouri.



Cette attaque a été perpétrée par des milices soudanaises dirigées par Ahmat Banda, réputé pour son implication présumée dans la guerre du Darfour et recherché activement pendant un certain moment par la Cour pénale internationale.



Cette milice de la rébellion soudanaise présente dans l’extrême nord du Tchad se livre à l’exploitation illégale de l’or sans aucune autorisation des autorités tchadiennes. Elle a finalement été chassée par l'armée tchadienne la semaine dernière, après s'en être pris à un groupe de ralliés de la rébellion de l'UFDD. Leur matériel a été saisi.



Ce groupe de rebelle soudanais est présent depuis quelques temps dans la zone aurifère de Sossal sous le regard passif de l’armée tchadienne.



Il a fallu la visite du ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah dans la province du Tibesti, samedi dernier, pour qu’un assaut soit donné par l’armée pour la reprise de la zone aurifère de Sossal en territoire tchadien.



La rébellion tchadienne de l’UFDD a indiqué dans un communiqué que le groupe qui est tombé dans l'embuscade tentait de se diriger vers un lieu de contact du régime prédéfini. Au lieu de rencontrer l'armée tchadienne, le groupe de ralliés s'est retrouvé face aux milices Toro Toro.



« Toute offre de grades dans l’armée, la gendarmerie et la police s’estompe net. Dans ce guet-apens, la complicité du régime Deby est plus que claire. Les Toro Toro opèrent en plein territoire tchadien aux yeux et à la barbe des forces d’Idriss Deby qui les entretiennent », selon l'UFDD. Le mouvement affirme qu'il reste fidèle à ses engagements de démocratie, et continue à "porter haut les idéaux de lutte pour que le peuple puisse se défaire de la dictature au Tchad depuis 29 ans."