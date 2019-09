Tchad : une mission à Koumogo après les violences intercommunautaires

Une mission parlementaire composée des partis MPS, RAPAD et URD s'est rendue à Sandana, localité située dans la sous-préfecture de Koumogo, province du Moyen-Chari.Sandana, leur circonscription électorale, a été le 28 août dernier le théâtre d'affrontements intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs, occasionnant 11 morts et de nombreux blessés.La mission a commencé par la visite d'un blessé des affrontements à l'hôpital de district de Danamadji. Les élus se sont ensuite rendus chez le sous-préfet de Koumogo pour s'entretenir avec lui.Ensuite, c'est au tour des chefs traditionnels, des leaders religieux, des commerçants rescapés, des témoins du village Sandana puis des responsables en charge de la sécurité de la sous-préfecture et enfin les deux parties en conflit. Le but de ces rencontres est d'établir les responsabilités et de permettre de renouer avec le dialogue.Selon les révélations, les éleveurs auraient utilisé des armes de guerre pour tuer les agriculteurs, avant de couper à chaque cadavre, l'oreille gauche.142 boeufs, des moutons, quatre motos et 3 millions de francs CFA ont été emportés par les éleveurs.Les victimes de vols ont demandé s'il était possible de récupérer leurs biens. Toutefois, les forces de défense et de sécurité ont déclaré qu'ils n'ont pas reçu l'ordre du préfet du Barh-Kôh de rechercher les biens volés.La mission parlementaire a demandé au préfet de s'impliquer personnellement afin de gérer avec transparence ce conflit.Une rencontre de sensibilisation sur la cohabitation pacifique avec la population a mis un terme à la mission.