Tchad : une mission commerciale et d'investigation agro-industrielle annoncée

La mission commerciale agro-industrielle "Benelux" -un organe affilié du Connecting European Business With Africa- organise du 9 au 11 décembre à l'Hôtel Radisson Blu, la 5ème édition de la mission commerciale et d'investigation agro-industrielle au Tchad.



L'évènement, placé sous le patronage de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture des mines et d'artisanat (CCIAMA), est axé sur le thème : "dynamiser et renforcer le secteur agro-Industriel, c'est notre priorité."



L'objectif de ces journées est de permettre la connexion entre les entreprises, les institutions publiques et privées tchadiennes et européennes du Benelux.



Le conseiller Afrique de la mission commerciale agro-industrielle et d'Investigation, Hissein Ngaro, a déclaré que "cette journée, initiée par le cabinet de conseil Afric, est comme une plateforme internationale de concrétisation de partenariats gagnant-gagnant entre le Tchad et ces pays de l'Europe du Nord".



La mission a pour but de positionner et promouvoir l'Afrique en tant que destination commerciale et d'investissement ; créer des partenariats, promouvoir le dialogue et encourager les échanges commerciaux et bilatéraux entre les acteurs des secteurs privés et publics ; identifier les opportunités d'investissement et de création d'emplois en particulier pour les jeunes et femmes dans le secteur agro-industriel ; et partager l'expertise et le développement à travers la technologie, l'investissement et l'entrepreneuriat.



"Six secteurs clés sont couverts dans la stratégie d'Afric à savoir : l'agriculture, l'élevage, l'eau, l'aquaculture, l'aviculture et l'énergie", a expliqué Hissein Ngaro.



L'événement se déroulera sur trois jours et permettra aux participants de faire des rencontres et des rendez-vous d'affaires, d'échanger et de visiter des sites.



Un dîner "award" clôturera l'événement en "récompensant les meilleurs du domaine".