Tchad : une mission conjointe CNARR-UNHCR évalue les besoins à Haraze Mangueigne

La mission était dirigée par le Secrétaire Permanent de la CNARR, Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, et Madame Laura Lo Castro, Représentante de l'UNHCR.



L'objectif de cette mission était de visiter le camp de Moyo pour évaluer les infrastructures communautaires et les services sociaux, de rencontrer les leaders réfugiés et de discuter avec eux, ainsi que de rencontrer les partenaires humanitaires et de présenter les activités réalisées.



Au cours de la visite au camp de Moyo, la délégation a pu constater les besoins importants des réfugiés en matière d'infrastructures communautaires et de services sociaux. Les leaders réfugiés ont également exprimé leur préoccupation quant à la situation de leur communauté, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation et à l'emploi.