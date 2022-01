Tchad : une mission de conseillers nationaux vulgarise les acquis du CMT au Sud

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une tournée de sensibilisation, d’information et de plaidoyer qu’ont entamé les représentants du Logone Occidental au CNT le 17 janvier. Comme à Moundou dans le Wey, le général Mbaïomdénade Alain, Amed Goïta et Eugénie Mbaïnaye, ont axé leur message sur la politique du CMT, les raisons de sa mise en place, la charte de transition et la tenue du prochain dialogue national inclusif.



Pour les trois missionnaires, la mise en place du CMT a évité que le Tchad sombre dans le chaos après la mort du Maréchal. Cette décision est bénéfique pour les tchadiens et grâce à sa feuille de route qu'est la charte de transition, le pays devra entrer dans une transition apaisée.



Les trois membres du CNT exhortent toutes les autorités à différents niveaux à sensibiliser les populations à soutenir les actions du CMT pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble de tous les tchadiens. Des questions de compréhension et des messages de soutien des autorités locales en faveur du CMT ont également été adressées par les participants.



Après cette grande rencontre, la délégation a rencontré tour à tour les leaders religieux, les chef traditionnels, les leaders d’associations, les représentants des jeunes, les responsables des forces de défense et de sécurité et les chefs des partis politiques avec lesquels ils ont échangé sur le rôle qu’ils doivent jouer pour aider le CMT. Leurs doléances ont également été recueillies par les membres du CNT qui ont promis transmettre à qui de droit.